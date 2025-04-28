https://news.day.az/politics/1748536.html Азербайджан и Иран – это пространство для торговли, обмена научными знаниями, опытом, технологиями - Масуд Пезешкиан В настоящее время в вопросе прохождения коридоров и автомобильных дорог, коридоров Север-Юг, а также Восток-Запад между нами и Россией, Азербайджан и Иран – это в подлинном смысле слова перекресток, через который могут пролегать транспортные маршруты.
Азербайджан и Иран – это пространство для торговли, обмена научными знаниями, опытом, технологиями - Масуд Пезешкиан
В настоящее время в вопросе прохождения коридоров и автомобильных дорог, коридоров Север-Юг, а также Восток-Запад между нами и Россией, Азербайджан и Иран - это в подлинном смысле слова перекресток, через который могут пролегать транспортные маршруты.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.
"Естественно, Азербайджан и Иран - это пространство для торговли, обмена научными знаниями, опытом, технологиями", - сказал Президент Ирана.
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