В настоящее время в вопросе прохождения коридоров и автомобильных дорог, коридоров Север-Юг, а также Восток-Запад между нами и Россией, Азербайджан и Иран - это в подлинном смысле слова перекресток, через который могут пролегать транспортные маршруты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.

"Естественно, Азербайджан и Иран - это пространство для торговли, обмена научными знаниями, опытом, технологиями", - сказал Президент Ирана.