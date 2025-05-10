Армения воюет с памятниками, но обвиняет Азербайджан

Автор: Лейла Таривердиева

Армянский агитпроп прилагает неимоверные усилия, чтобы привлечь внимание Москвы к тому, что делает азербайджанская сторона на освобожденных территориях. Так как до мнимого "армянского наследия" Москве нет дела, соседи пытаются заставить ее пошевелиться, распространяя слухи о сносе в Карабахском регионе памятников воинам ВОВ. Пропагандисты полагают, что если тема Второй мировой является такой горячей для России, это должно сработать. Поэтому накануне 9 мая армянские СМИ снова взялись за тему памятников ВОВ на освобожденных территориях.

Недавно армянские медиа подняли шум по поводу сноса сепаратистского пантеона в селе Вянгли Агдеринского района, и накануне снова о нем напомнили, недовольные тем, что предыдущий выброс остался без внимания Москвы и не принес результатов. Чтобы повысить статус оккупантов, армяне пристроили новый памятник к памятнику ВОВ, превратив его в часть пантеона "армянским героям". Само собой разумеется, никаких памятников с именами "армянских героев" на азербайджанской земле остаться не может и не останется. Об этом уже было неоднократно сказано, и стараться привлечь к теме дополнительное внимание не стоит. Не поможет. Это личное дело и законное право Азербайджана - решать, чьи имена увековечивать на азербайджанской земле. Кому это не нравится, пусть покажет хоть один памятник с азербайджанскими именами на территории нынешней Армении, а потом поговорим.

Да и не армянской стороне подавать голос. В самой Армении уже который месяц муссируются планы по сносу памятника героям Великой отечественной войны в Артике Ширакской области. Хотя местные власти и опровергли эту информацию, назвав слухами, разговоры продолжаются и, как утверждают СМИ, планы возвращены на повестку.

Демонтировать памятник Совет старейшин Артика принял еще два года назад. Этот памятник планируется перенести в другое место, а на его месте построить зону отдыха. Какие памятники оставлять, а какие сносить, это личное дело и законное право Армении, и нам не было бы до этого никакого дела, если бы новости о планах властей Артика не сопровождались воем о памятниках солдатам ВОВ на освобожденных территориях Азербайджана.

Наши соседи - последние, кто может поднимать вопрос осуждения кого-то за неуважение к памятникам. Практически все памятники, посвященные героям Великой отечественной войны 1941-1945 годов, в период армянской оккупации были разрушены, повреждены или переиначены. В качестве доказательства - разрушенные в период оккупации памятники героям той войны в Физулинском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Агдамском, Лачинском районах. Памятник в Лачине хоть и не был разрушен, но перестал быть монументом в память о ВОВ, а превратился в памятник армянским оккупантам. Армяне удалили все изначальные надписи и заменили их именами лиц, участвовавших в оккупации азербайджанских земель в начале 90-х. Факты вандализма зафиксированы и задокументированы.

Так же относятся к памяти о войне 1941-1945 годов и в самой Армении. В прошлом году некто Ширинян, обидевшись на Марию Захарову, попросившую армянских демагогов представить доказательства "этнических чисток" в Карабахе, осквернил памятник детям блокадного Ленинграда и потребовал "доказательств" блокады. Наши соседи привыкли, что им по умолчанию верят на слово и никогда не спрашивают доказательств на плоды их безумной фантазии. Поэтому некто Ширинян был возмущен словами Захаровой до глубины души.

По нашему глубокому убеждению, каждый должен заниматься своими собственными проблемами. А собственных проблем у Армении так много, что даже удивляет, как она находит время на выискивание их у соседей.