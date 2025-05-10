Лапшин собирается подать на бывших хозяев в суд

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Лапшин не на шутку обиделся на Ереван. Даже не верится, что между этими двумя когда-то была любовь и полное взаимопонимание. Судя по записываемым Лапшиным видео, на Ереван он обижен даже больше, чем на Баку.

На днях он сделал запись, в которой в крайне уничижительной форме высказался об армянах, смешал бывших работодателей с грязью, сдобрив ее нелицеприятными эпитетами. Пожалуй, поговорка "милые бранятся - только тешатся" к этой ситуации не подходит.

О культурном уровне Лапшина из этого ролика мы не узнали ничего нового. Этот уровень у блогера ниже плинтуса. Те грязные оскорбления, которыми он обсыпал Ереван, переставший ему платить, и армянских пользователей, переставших его любить, хорошо характеризуют склад личности этого деятеля.

Александр Лапшин - это обычный продажный писака, не имеющий представления о чести и совести. Много лет он работал на армянские подачки против Азербайджана, лез из кожи, очерняя нашу страну и наш народ. Но все когда-нибудь кончается. Как говорится, прошла любовь - завяли помидоры. Пардон, помидоры Лапшина тоже завяли, потому что Ереван перестал тратиться на его бесполезные услуги. И не только Еревану больше не нужны его услуги, но и диаспоре. Недавно Лапшина сильно обидели, отменив приглашение на антиазербайджанскую тусовку в Вашингтон. Нечистоплотный блогер надеялся прокатиться в Америку за армянский счет, но его не взяли с собой, дав понять, что в новых реалиях его трескотня больше армянству не требуется.

И Сашок слетел с катушек. Не будем приводить всех тех определений, которыми полон, так сказать, обвинительный ролик Лапшина. Если коротко, он назвал армян "биомассой", заявил, что его тошнит от них, и обвинил бывших работодателей в том, что они привыкли воевать, не вставая с дивана. Что ж, с последним не поспоришь.

А еще обиженный Лапшин собирается подать в суд на Генпрокуратуру, МВД и Совбез Армении за то, что Ереван не добивается снятия его с международного розыска, объявленного Беларусью. Как разыскиваемое лицо он в прошлом году был задержан в ереванском аэропорту, но потом освобожден. Так что зря Лапшин обижается - в Армении его заслуги перед агитпропом не забыли. Но блогер считает, что Армения слишком многим ему обязана и должна добиваться его снятия с розыска. Теперь он грозит правоохранителям Армении судом и обещает подать в Европейский суд по правам человека, если вердикт армянского суда его не удовлетворит.

Просто умора. Ждем продолжения представления.