Лапшина послали

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Одно удовольствие наблюдать, как реваншисты, сепаратисты и их сподвижники топят и подставляют друг друга в соцсетях и СМИ.

Экс-президент Роберт Кочарян наделал много шума своим недавним выступлением перед студентами. Чтобы закопать действующего премьера Армении он даже признал, что именно Армения спровоцировала Вторую карабахскую войну. Но в Ереване сильно обиделись даже не на это, а на то, как Робик старательно свел на нет роль Армении в оккупации территорий Азербайджана.

Кочарян заявил студентам, что в первой войне азербайджанской стороне противостоял только Карабах, и в Армении возмутились. Да как это так?! Журналист Татул Акопян в своем ТГ-канале назвал слова Кочаряна проявлением ненависти и враждебности к Армении и заявил, что если бы не она, Карабах в Первой карабахской войне не продержался бы и двух дней. Интересно, журналист Акопян понимает, что перечеркнул все усилия агитпропа, тридцать лет доказывавшего, что четыре года с Азербайджаном воевала кучка армян Карабаха? Мы то прекрасно знаем, что это не так. Мы в курсе, что наши территории были захвачены Арменией при содействии России, диаспоры, тысяч наемников и западного лобби. Но по легенде, которую поддерживали с начала 90-х в Ереване, диаспоре и лобби, "победили" карабахские сельчане, с вилами и граблями противостоявшие якобы вооруженной до зубов многомиллионной армии азербайджанцев. В международных организациях тоже прекрасно были осведомлены обо всем этом, просто подыгрывали армянам в собственных интересах.

Пока журналист Акопян портил настроение агитпропу, небезызвестный Александр Лапшин в своем Телеграмме топил диаспору и лобби.

29 апреля комиссия по правам человека Тома Лантоса Конгресса США провела так называемые слушания под названием "Права человека в Азербайджане после Конференции ООН по изменению климата COP29". Лапшин сообщает, что должен был участвовать в этой сходке, но его кинули. История очень поучительная. Значит так, еще в прошлом году Лапшин во время поездки в Америку вышел на контакт с какими-то конгрессменами из армянского лобби и напросился на участие в слушаниях, которые тогда только планировались. Вместе с Лапшиным должны были прокатиться за океан двое армянских "львов". Эти двое должны были рассказывать о "мучениях и ужасах", якобы пережитых в азербайджанской тюрьме. На поездку троицы был выделен грант, и Лапша уже начал паковать чемоданы. Но тут что-то пошло не так. Советник конгрессмена из лобби сообщил, что турпоездка оттесняется, потому что Армянский национальный комитет Америки хочет продвигать в качестве "единственной жертвы" Рубена Варданяна. ANKA старается сделать так, чтобы все внимание сосредоточилось именно на нем.

Лапшин, конечно же, был страшно обижен и возмущен. А что обижаться? Лапша столько лет добросовестно работает на армянство, но так и не сумел понять нутро своих работодателей. Да начихала диаспора на него и на сказки о "мучениях" двоих неблагодарных лжецов, освобожденных только по доброй воле Баку. Кто платит, тот и заказывает музыку. А платит Рубик Варданян. Его сынок будет растрачивать папины миллионы на кого попало? На то, чтобы какой-то потасканный и бесполезный Лапшин прокатился в Америку?

Бедняга Лапшин, судя по его посту, удручен и обескуражен. Чтобы так жестоко не разочаровываться в следующий раз, посоветуем ему внимательнее читать новости, видеть то, что в них написано, а не искать что-то между строк. Выводы Лапшина о причинах отказа просто смешны. Отсутствие "единство" тут совсем не при чем. Если бы он был внимателен, то заметил бы, что вся западная линия защиты армянских преступников сосредоточена только на Рубене Варданяне, а о прочих подсудимых никто и не вспоминает. По одной простой причине - у остальных нет денег, чтобы оплачивать дорогостоящие услуги "международных защитников" вроде Джареда Гансера.

Так что, Сашок, расслабься и получай удовольствие от встречи с реальностью. Ему пора открыть глазки и увидеть, что он больше не нужен армянам. Он свою роль отыграл, причем, очень плохо. Никакой пользы он больше армянским интересам принести не сможет, поэтому его списали в утиль.

Как говорится, ничего личного, только бизнес.