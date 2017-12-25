Азербайджан и Грузия не конкуренты - несколько слов о БТК и грузинских портах

В грузинском черноморском городе Анаклия началась работа по строительству глубоководного порта, который свяжет Европу и Азию, сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

По словам премьера, это самый масштабный проект в Грузии XXI века, который станет началом преобразования страны из транзитной в страну промышленности, логистики и развития индустрии, передает РИА Новости.

"Это уникальный проект, так как Грузия тем самым утвердит свою позицию на карте Шелкового пути. Этот порт даст возможность нашей стране принять самые большие суда и, исходя из этого, идти в ногу с растущей в регионе динамикой контейнерных и других перевозок. Порт также даст возможность региону и всем жителям Грузии создать абсолютно другие возможности для личного бизнеса, начать новое дело", - заявил премьер на открытии, его слова приводит пресс-служба правительства.

По словам главы правительства, в процессе строительства будут задействованы несколько тысяч человек, а в будущем порт окажет значительный эффект на экономику страны. На прилегающей к порту территории, на десятках гектаров расположатся центр логистики, склад и жилой комплекс.

"В этом месте Европа встречается с Азией, и это самое важное. Грузия предстанет перед миром как страна международного сотрудничества, стабильности и мира... сегодня здесь начинается новая Грузия", - добавил премьер.

Отметим, что порт Анаклия, который, как ожидается, начнет работать в 2021 году, - первый масштабный проект, реализуемый Грузией самостоятельно и не носящий только транзитной функции. Грузинская сторона вынашивала идею строительства порта несколько лет. В августе этого года Консорциум развития Анаклии (Anaklia Development Consortium, ADC. Включает компании TBC Holding из Грузии и Conti International из США) назначил оператора контейнерного терминала, которым стала американская SSA Marine. В октябре правительство Грузии оформило инвестиционное соглашение с ADC. А в конце минувшей недели начались строительные работы.

Реализация этого проекта станет еще одной важной вехой для Грузии после сдачи 30 октября этого года в эксплуатацию железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Этот азербайджанский проект позволил Грузии высоко поднять планку своих транзитных возможностей, а новый порт еще более укрепит ее имидж в качестве важной страны Черноморского региона.

Не секрет, что еще пару лет назад звучали мнения о противоречии БТК планам Тбилиси по строительству крупнейшего порта на Черном море. Еще громче зазвучали эти голоса после сдачи в эксплуатацию железной дороги. Недоброжелатели упорно пытались навязать Грузии мысль о том, что эта магистраль якобы сведет на нет потенциал ее портов и разрушит экономику ее портовых городов.

Однако официальный Тбилиси пресек эти попытки, однозначно дав понять, что указанные проекты не являются конкурентами и оба имеют важное значение для грузинской экономики.

Выступая недавно на международном форуме "Шелковый путь" в Тбилиси, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подчеркнул, что соглашения о свободной торговле, заключенные между Грузией, Европой и Китаем, проект глубоководного порта в Анаклия, а также железная дорога Баку-Тбилиси-Карс внесут вклад в региональное развитие.

Такого же мнения придерживается и экспертное сообщество страны.

Ранее в интервью "Голосу Америки" вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия отмечал стратегическое значение проекта Баку-Тбилиси-Карс. По его словам, участие в БТК даст возможность Грузии закрепиться на международной торговой карте в качестве части наиважнейшего коридора, соединяющего Восток с Западом и предоставляющего доступ многим странам к рынкам друг друга. Помимо этого, по словам Кутелия, появление Грузии на мировой логистической карте будет способствовать работе с еще большей нагрузкой другой логистической инфраструктуры Грузии - например, морского порта в Поти и в будущем - порта в Анаклии.

"То есть эти два проекта: БТК и запланированный глубоководный порт в Анаклии не являются конкурентами, а наоборот, они усиливают значение друг друга. Для Грузии - это экономический кислород, который предоставит дополнительный импульс для развития грузинской экономики, естественно при ведении властями правильной экономической политики", - заявил Бату Кутелия.

По мнению грузинских экспертов и политиков, противопоставление БТК грузинским проектам и увязывание этого проекта с судьбой грузинских портов неуместно.

И более того, проекты, связывающие страны, не могут противоречить их интересам, потому что транспортные проекты несут с собой стабильность и развитие. А это - всегда залог мира и устойчивого партнерства.

Лейла Таривердиева