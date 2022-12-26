"Bizimdir həyat" – дуэт Зульфии Ханбабаевой и Хайяма Нисанова

Популярные исполнители - народная артистка Зульфия Ханбабаева и заслуженный артист Хайям Нисанов исполнили дуэтную композицию под названием "Bizimdir həyat" (Жизнь наша) и презентовали видеоклип на нее.

Автор музыки композиции - Исмаил Асадов, автор слов - Галиб. Композиция получилась лирической, очень трогательной. Сколько в ней чувств, эмоций, переживаний, артисты исполняют ее сердцем. Красивая музыка, проникновенные слова песни затрагивают душу слушателя.

Режиссером видеоклипа выступил Эмин Мурадов.