https://news.day.az/popularblog/1523271.html "Bizimdir həyat" – дуэт Зульфии Ханбабаевой и Хайяма Нисанова - ВИДЕО
"Bizimdir həyat" – дуэт Зульфии Ханбабаевой и Хайяма Нисанова - ВИДЕО
Популярные исполнители - народная артистка Зульфия Ханбабаева и заслуженный артист Хайям Нисанов исполнили дуэтную композицию под названием "Bizimdir həyat" (Жизнь наша) и презентовали видеоклип на нее.
Автор музыки композиции - Исмаил Асадов, автор слов - Галиб. Композиция получилась лирической, очень трогательной. Сколько в ней чувств, эмоций, переживаний, артисты исполняют ее сердцем. Красивая музыка, проникновенные слова песни затрагивают душу слушателя.
Режиссером видеоклипа выступил Эмин Мурадов.
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