Прогноз по годам рождения на февраль

Астролог Марьям поделилась для своих подписчиков на своей странице в Instagram прогнозом по годам рождения на февраль.

Тигры

Придет понимание того, что выход есть. Поверьте, в себя и действуйте.

Кролики

Иногда захочется уединения, необходима внутренняя работа. Будет эта работа как в +, так и в -.

Но старайтесь сами не прокрастенировать, но думайте прежде, чем решать.

Драконы

Может прийти желание завести отношения. Возможен приход кармических людей, которые вас в чем-то отзеркаливают.

Змеи

У вас очень непростые отношения с Тигром. "Что посеешь-то пожнешь" в этом месяце. Подключайте интуицию и мудрость.

Лошади

Энергии много-выплесните. Не держите в себе, направьте силы в спорт и творчество. Тигр поддержит вас.

Козы

У вас не плохие отношения с Тигром. Можно начинать что-то новое, путешествовать.

Обезьяны

У вас столкновение. Будьте осторожны, замедляйтесь. Важные дела откладываем до марта. За рулем внимательно, и не лезьте в конфликты.

Петухи

Сложновато с Тигром. Будьте дипломатичны с людьми. Займитесь работой и карьерой. Перестаньте конфликтовать.

Собаки

Вас Тигр поддержит, все будет в результате хорошо, без надрыва.

Свиньи

У вас "любовь и ненависть". Что-то разрешится для вас, можете получить какой-то результат.

Крысы

Месяц переживания, не простой период начался до апреля. Сложно, но старайтесь заниматься здоровьем и "своим делом", если таковое имеется. Займите голову.

Быки

Вам необходимо передохнуть, пора уже остановится. Выключите трудоголизм.