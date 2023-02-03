Прогноз по годам рождения на февраль
Астролог Марьям поделилась для своих подписчиков на своей странице в Instagram прогнозом по годам рождения на февраль.
Тигры
Придет понимание того, что выход есть. Поверьте, в себя и действуйте.
Кролики
Иногда захочется уединения, необходима внутренняя работа. Будет эта работа как в +, так и в -.
Но старайтесь сами не прокрастенировать, но думайте прежде, чем решать.
Драконы
Может прийти желание завести отношения. Возможен приход кармических людей, которые вас в чем-то отзеркаливают.
Змеи
У вас очень непростые отношения с Тигром. "Что посеешь-то пожнешь" в этом месяце. Подключайте интуицию и мудрость.
Лошади
Энергии много-выплесните. Не держите в себе, направьте силы в спорт и творчество. Тигр поддержит вас.
Козы
У вас не плохие отношения с Тигром. Можно начинать что-то новое, путешествовать.
Обезьяны
У вас столкновение. Будьте осторожны, замедляйтесь. Важные дела откладываем до марта. За рулем внимательно, и не лезьте в конфликты.
Петухи
Сложновато с Тигром. Будьте дипломатичны с людьми. Займитесь работой и карьерой. Перестаньте конфликтовать.
Собаки
Вас Тигр поддержит, все будет в результате хорошо, без надрыва.
Свиньи
У вас "любовь и ненависть". Что-то разрешится для вас, можете получить какой-то результат.
Крысы
Месяц переживания, не простой период начался до апреля. Сложно, но старайтесь заниматься здоровьем и "своим делом", если таковое имеется. Займите голову.
Быки
Вам необходимо передохнуть, пора уже остановится. Выключите трудоголизм.
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