Блогерша сядет в тюрьму из-за одной фразы в ролике

33-летнюю TikTok-блогершу из Индонезии Лину Мукерджи (настоящее имя - Лина Лутфиавати) приговорили к двум годам лишения свободы по закону о богохульстве из-за того, что она сопроводила поедание свинины в ролике одной фразой. Девушка опубликовала видео, в котором она пробовала это мясо и произнесла исламскую молитву. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.

Женщину признали виновной в "распространении информации, направленной на разжигание ненависти к религиозным лицам и конкретным группам" за публикацию ролика, в котором она попробовала свиную кожу и произнесла фразу "бисмиллях".

Мукерджи также обязали выплатить штраф в размере 16 245 долларов. В суде также заявили, что тюремный срок блогерши может быть продлен в случае неуплаты штрафа в установленные сроки. "Я знаю, что ошибалась, но я действительно не ожидала такого наказания", - высказалась Мукерджи после заседания.