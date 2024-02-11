Блогерша перечислила вечно модную одежду

Специалист по связям с общественностью и блогерша Мари-Луиза Максвелл перечислила вечно модную одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания Who What Wear, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь эксперт отметила юбки длины миди, классический жилет и спортивные брюки. По ее мнению, данные вещи являются универсальными и подходят для любого случая. Также их можно носить в любом возрасте.

Кроме того, Максвелл обратила внимание на одежду серого цвета. "Серый - цвет сезона, и если у вас в шкафу есть несколько серых свитеров, сделать образ модным теперь проще всего", - объяснила она.

Вдобавок собеседница издания выделила джинсы с широкими штанинами и домашнюю одежду для делового стиля. "Шикарная толстовка с капюшоном - основная вещь в моем рабочем гардеробе, которую я надеваю под пиджак, когда иду на встречи. Мой совет - выбирайте оверсайз", - заключила она.

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