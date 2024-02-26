Скончался звезда «Капитана Марвел»

В возрасте 49 лет скончался канадский актер Кеннет Митчел. Об этом семья артиста сообщила в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга", - говорится в сообщении.

Митчел с 2019 года боролся с боковым амиотрофическим склерозом - неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы. У него остались жена и двое детей.

Актер снимался в сериалах "Анатомия страсти", "Гримм", "Обмани меня", "Касл" и "C.S.I. Место преступления". Более всего он известен по ролям Ауреллио в сериале "Звездный путь: Дискавери" и Джозефа Денверса в фильме "Капитан Марвел".

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