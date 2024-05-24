58-летняя Синди Кроуфорд выложила фото без макияжа и укладки

Супермодель 90-х Синди Кроуфорд показала, как выглядит без макияжа и укладки. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram, передает Day.Az.

58-летняя Синди Кроуфорд предстала перед камерой в белом халате и с полотенцем на голове. Супермодель 90-х была запечатлена без косметики. Знаменитость с патчами под глазами сидела на кресле с видом на панораму города.

Синди Кроуфорд получила известность в конце 1980-х - начале 1990-х. С 1989 по 2000 год супермодель являлась лицом бренда Revlon. За время карьеры она появилась на обложках свыше 600 журналов во всем мире. С 1998 года Синди Кроуфорд замужем за Рэнди Гербером. У них есть двое детей: сын Пресли и дочь Кайя. Оба пошли по стопам матери и стали работать в модельном бизнесе.

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