Памела Андерсон поделилась снимками с помолвки сына

56-летняя Памела Андерсон отказалась от макияжа, пропадает на грядках и скоро станет свекровью. Счастливой новостью она поделилась с подписчиками, передает Day.Az со ссылкой на People Talk.

У Памелы двое сыновей: Брэндон и Дилан. Актриса души не чает в своих взрослых детях и недавно сфотографировалась с ними для промо ювелирного бренда.

Заветное "да" от своей невесты получил Дилан. Пост с фото он опубликовал на странице в соцсети. Памела немедленно его прокомментировала. "Я так рада за вас, ребята! Вы созданы друг для друга. Я люблю вас обоих. Поздравляю!" - написала счастливая актриса.