https://news.day.az/popularblog/1807282.html Куда сбежала Нушаба Гандил от городской суеты? - ВИДЕО Азербайджанский блогер Нушаба Гандил, более известная как nooshka_, поделилась с подписчиками видео, на котором она запечатлена наедине с природой в Губе. Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм. "Offline, by nature", - написала она к публикации.
