Куда сбежала Нушаба Гандил от городской суеты?

Азербайджанский блогер Нушаба Гандил, более известная как nooshka_, поделилась с подписчиками видео, на котором она запечатлена наедине с природой в Губе.

Как передает Day.Az, соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

"Offline, by nature", - написала она к публикации.