https://news.day.az/popularblog/1842824.html gezalikk открыла свой магазин одежды - ВИДЕО Азербайджанский блогер Шамс Адыгезалова-Агаева, более известная как gezalikk, открыла свой магазин одежды. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.
gezalikk открыла свой магазин одежды - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Шамс Адыгезалова-Агаева, более известная как gezalikk, открыла свой магазин одежды.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась у себя на странице в Инстаграм.
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