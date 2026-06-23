https://news.day.az/popularblog/1842831.html Рецепт симита от homestoriess - ВИДЕО Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом показала как приготовить симит. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм. Симит - хлебобулочное изделие типа бублика с кунжутом, широко распространённое на Ближнем Востоке, а также на Балканах.
Рецепт симита от homestoriess - ВИДЕО
Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом показала как приготовить симит.
Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Симит - хлебобулочное изделие типа бублика с кунжутом, широко распространённое на Ближнем Востоке, а также на Балканах.
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