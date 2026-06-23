Рецепт симита от homestoriess

Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом показала как приготовить симит.

Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.

Симит - хлебобулочное изделие типа бублика с кунжутом, широко распространённое на Ближнем Востоке, а также на Балканах.