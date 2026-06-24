Азербайджанский блогер под никнеймом wefegm поделилась новыми фотографиями со своего свадебного путешествия на Бали.

Как передает Day.Az, снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах блогер запечатлена во время отдыха на индонезийском острове. Подписчики оставили под публикацией многочисленные комментарии и пожелания.