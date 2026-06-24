https://news.day.az/popularblog/1843659.html Медовый месяц на Бали: новые фото wefegm Азербайджанский блогер под никнеймом wefegm поделилась новыми фотографиями со своего свадебного путешествия на Бали. Как передает Day.Az, снимки она опубликовала на своей странице в Instagram. На опубликованных кадрах блогер запечатлена во время отдыха на индонезийском острове.
Медовый месяц на Бали: новые фото wefegm
Азербайджанский блогер под никнеймом wefegm поделилась новыми фотографиями со своего свадебного путешествия на Бали.
Как передает Day.Az, снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
На опубликованных кадрах блогер запечатлена во время отдыха на индонезийском острове. Подписчики оставили под публикацией многочисленные комментарии и пожелания.
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