Вслед за списком самых богатых селебрити в Instagram опубликовал рейтинг количества фейковых подписчиков в соцсети у знаменитостей. Аналитики агентства International Creative Management Partners обработали почти 100 самых популярных звездных пользователей и узнали, кто из селебрити имеет наибольшее количество insta-ботов в подписках, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Так, лидером ТОПа стала ведущая Эллен Дедженерес - из 79,5 млн фолловеров 49% являются фейки.

На втором месте расположился коллектив BTS. На аккаунт южнокорейской группы подписаны более 20 млн фолловеров, но 47% из них - это боты.

Далее в списке идут Майли Сайрус и Дженнифер Лопес с 45% ботов в Instagram.

Певица Кэти Перри из 84,4 млн фолловеров собрала 44% фейков.

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