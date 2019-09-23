Эмми 2019 - Названы все победители премии
В Лос-Анджелесе в ночь на 23 сентября прошла церемония награждения главной телевизионной премии Эмми. Ею награждаются лучшие телевизионные программы, вышедшие в эфир в период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года.
Победителями стали:
- "Чернобыль" - в номинации "Лучший мини-сериал", и всего собрал 10 наград.
- "Игра престолов" получила 12 наград. При 32 номинациях - и это рекорд.
- Лучшим драматическим актером стал Билли Портер (сериал "Поза"), а актрисой - Джуди Комер "Убить Еву".
- Лучшим телевизионным фильмом был признан эпизод "Черного зеркала" "Брандашмыг", а лучшим комедийным сериалом - "Дрянь".
- Премию за лучшую главную мужскую роль в комедийном сериале получил актер Билл Хейдер, сыгравший в сериале "Барри".
- Награда в номинации "Лучшая женская роль в комедийном сериале" досталась Фиби Уоллер-Бридж за ленту "Дрянь". Актриса заработала премию Эмми еще и за сценарий "Дряни". За режиссуру этого сериала Emmy получил Герри Брэдбир.
- Премию за лучшие роли второго плана получили Алекс Борштейн и Тони Шэлуб. Оба - за работу в сериале "Удивительная миссис Мейзел".
Добавим, что в категории коротких сериалов (Limited Series) на награду также претендовали "Побег из тюрьмы Даннемора", "Фосси/Вердон", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят". Создатель сериала Крейг Мезин также завоевал Эмми за сценарий к "Чернобылю", а премией за режиссуру мини-сериала отметили режиссера картины Йохана Ренка.
Отметим, что заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду, став "лучшим драматическим сериалом" года. Хотя многочисленные поклонники шоу остались разочарованы 8 сезоном.
Н. Гасымова
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