В Лос-Анджелесе в ночь на 23 сентября прошла церемония награждения главной телевизионной премии Эмми. Ею награждаются лучшие телевизионные программы, вышедшие в эфир в период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года.

Победителями стали:

"Чернобыль" - в номинации "Лучший мини-сериал", и всего собрал 10 наград.

"Игра престолов" получила 12 наград. При 32 номинациях - и это рекорд.

Лучшим драматическим актером стал Билли Портер (сериал "Поза"), а актрисой - Джуди Комер "Убить Еву".

Лучшим телевизионным фильмом был признан эпизод "Черного зеркала" "Брандашмыг", а лучшим комедийным сериалом - "Дрянь".

Премию за лучшую главную мужскую роль в комедийном сериале получил актер Билл Хейдер, сыгравший в сериале "Барри".

Награда в номинации "Лучшая женская роль в комедийном сериале" досталась Фиби Уоллер-Бридж за ленту "Дрянь". Актриса заработала премию Эмми еще и за сценарий "Дряни". За режиссуру этого сериала Emmy получил Герри Брэдбир.

Премию за лучшие роли второго плана получили Алекс Борштейн и Тони Шэлуб. Оба - за работу в сериале "Удивительная миссис Мейзел".

Добавим, что в категории коротких сериалов (Limited Series) на награду также претендовали "Побег из тюрьмы Даннемора", "Фосси/Вердон", "Острые предметы" и "Когда они нас увидят". Создатель сериала Крейг Мезин также завоевал Эмми за сценарий к "Чернобылю", а премией за режиссуру мини-сериала отметили режиссера картины Йохана Ренка.

Отметим, что заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду, став "лучшим драматическим сериалом" года. Хотя многочисленные поклонники шоу остались разочарованы 8 сезоном.

Н. Гасымова

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