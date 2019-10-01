Народный артист Азербайджана, певец Эмин Агаларов (EMIN) и известный российский исполнитель азербайджанского происхождения Бахтияр Алиев (Bahh Tee) презентовали в социальной сети клип на свою первую дуэтную песню "Парами", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Режиссер видеоклипа - Евгения Абдель-Фаттах. Песня "Парами" вошла в новый альбом Bahh Tee "Белая полоса", премьера которого состоится четвертого октября.

Напомним, что сотрудничество двух артистов началось с песни "Сбежим в Баку", которая стала негласным хитом Международного музыкального фестиваля "ЖАРА", а также одной из самых любимых и популярных песен EMINа среди его поклонников. Автором музыки и слов выступил Bahh Tee, кстати, так же, как и в новом дуэте "Парами". EMIN и Bahh Tee также являются партнерами по лейблу Zhara Music. Бахтияр Алиев - генеральный продюсер радиостанции "Жара FM".

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