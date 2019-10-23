Адам Драйвер, который играет Кайло Рена во франшизе, рассказал, как когда-то почувствовал себя плохо на премьере фильма "Звездные войны: Пробуждение силы"(2015). Об этом сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я весь похолодел, знал, что сейчас будет сцена, в которой я убиваю Хана Соло <...> и я почувствовал, что меня сейчас вырвет", - отметил Драйвер.

Актер признался, что поклялся не смотреть фильмы со своим участием после того, как сам себе не понравился в ленте "Внутри Льюина Дэвиса" (2013) братьев Коэнов. В ней он появился только в одной сцене в роли исполнителя кантри.

Драйвер много снимается, в ближайшее время его можно будет увидеть в финальном эпизоде "Скайуокер: Восход", в драме "Брачная история" и триллере "Отчет о пытках".



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