Молодая азербайджанская певица Нигяр Мухаррем (Nigar Muharrem) с успехом выступает в городах Турции. Об этом сообщили Trend в пресс-службе исполнительницы, передает Day.Az.

Концерты ранее прошли в Анталье, Газиентепе, Испарте, Каппадокии, Эдирне и Стамбуле. 14 февраля пройдут в Чорле, а затем в Орду.

"Меня в Азербайджане больше знают как популярного ютубера (ред. - человек, публикующий видеоролики на видеохостинговой платформе YouTube). Именно на YouTube меня заметили и пригласили выступить с гастролями в городах Турции. Все проходит очень хорошо, есть большой интерес. Некоторые наши певцы заявляют о невозможности добиться успеха в Турции в конкуренции с их звездами. Это просто стереотип! Бесспорно, в Турции с многомиллионным населением и большой территорией намного труднее добиться успеха, чем в Азербайджане. Но у меня получается и поэтому очень счастлива! Причем, всего за три месяца выступила в нескольких городах. Если на первом концерте было всего 200 зрителей, но в Испарте уже 800. Надо просто больше работать и подбирать соответствующий репертуар, который был бы интерес жителям братской нам страны", - отметила 25-летняя певица.

Нигяр Мухаррем является выпускницей факультета социальных наук и психологии Бакинского государственного университета. В YouTube - миллионы просмотров на ее видео и клипах.