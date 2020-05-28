Звезда фильмов "Такси" заболела коронавирусом

Французская актриса Марион Котийяр и ее супруг, режиссер и актер Гийом Кане заразились коронавирусной инфекцией. О болезни они сообщили только после своего полного выздоровления, пишет Paris Match, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

У 44-летней звезды фильмов "Такси", "Джонни Д." и "Иммигрант" и у ее 47-летнего мужа болезнь протекала в легкой форме.

О том, что пара переболела COVID-19, рассказал Кане в интервью Canale+.