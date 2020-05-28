https://news.day.az/showbiz/1239156.html Звезда фильмов "Такси" заболела коронавирусом
Звезда фильмов "Такси" заболела коронавирусом
Французская актриса Марион Котийяр и ее супруг, режиссер и актер Гийом Кане заразились коронавирусной инфекцией. О болезни они сообщили только после своего полного выздоровления, пишет Paris Match, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
У 44-летней звезды фильмов "Такси", "Джонни Д." и "Иммигрант" и у ее 47-летнего мужа болезнь протекала в легкой форме.
О том, что пара переболела COVID-19, рассказал Кане в интервью Canale+.
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