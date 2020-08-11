https://news.day.az/showbiz/1261497.html Ефремову вызвали скорую в суд
Ефремову вызвали скорую в суд
Обвиняемому в смертельном ДТП актеру Михаилу Ефремову вызвали в суд скорую помощь.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда, где во вторник должно пройти очередное заседание по делу артиста.
"Начало процесса задерживается, была вызвана скорая помощь для Михаила Ефремова", - сообщили в суде.
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