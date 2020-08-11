Ефремову вызвали скорую в суд

Обвиняемому в смертельном ДТП актеру Михаилу Ефремову вызвали в суд скорую помощь.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского суда, где во вторник должно пройти очередное заседание по делу артиста.

"Начало процесса задерживается, была вызвана скорая помощь для Михаила Ефремова", - сообщили в суде.