https://news.day.az/showbiz/1274333.html Андрей Макаревич переболел коронавирусом
Андрей Макаревич переболел коронавирусом
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в эфире радио "Эхо Москвы" сообщил, что переболел коронавирусом нового типа в легкой форме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Артист отметил, что он перенес болезнь, но при этом "вообще ничего не почувствовал".
"В этом состоянии я спокойно мог не сдавать тест, у меня не было температуры, обоняние только пропало, это и насторожило меня", - сказал Макаревич.
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