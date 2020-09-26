Андрей Макаревич переболел коронавирусом

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в эфире радио "Эхо Москвы" сообщил, что переболел коронавирусом нового типа в легкой форме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артист отметил, что он перенес болезнь, но при этом "вообще ничего не почувствовал".

"В этом состоянии я спокойно мог не сдавать тест, у меня не было температуры, обоняние только пропало, это и насторожило меня", - сказал Макаревич.