"Земля кочевников" удостоена премии BAFTA как лучший фильм

Документально-постановочная лента "Земля кочевников" (Nomadland, 2020) американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао удостоена премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший фильм. Об этом было объявлено на 74-й церемонии вручения главной кинопремии Соединенного Королевства, которая прошла в режиме онлайн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности фильм, претендовавший на семь наград, получил четыре "Бронзовые маски". Так, премия британской киноакадемии за лучшую женскую роль досталась американской актрисе Фрэнсис Макдорманд, Хлоя Чжао была удостоена награды за лучшую режиссерскую работу, а оператор Джошуа Джеймс Ричардс победил в номинации "Лучшая операторская работа".

Фильм рассказывает о "новых кочевниках" в США - людях, живущих на дорогах в поисках сезонного заработка. Ранее он завоевал приз 77-го Венецианского кинофестиваля, а также американские премии "Выбор критиков" (Critics' Choice Movie Awards) и "Золотой глобус". Лента номинирована также на премию "Оскар" в шести категориях.

При этом сразу пять фильмов взяли по две награды. Это "Девушка, подающая надежды" (Promising Young Woman, 2020) Эмиральд Феннел, "Отец" (The Father, 2020) Флориана Зеллера, ("Звук металла", Sound of Metal, 2019) Дариуса Мардера, "Ма Рейни: мать блюза", (Ma Rainey's Black Bottom, 2020) Джорджа Вольфа и мультфильм "Душа" (Soul, 2020) Пита Доктера и Кемпа Пауэрса.

Британская академия кино и телевизионных искусств была образована 16 апреля 1947 года под названием "Британская академия кино". Первая премия BAFTA была вручена в 1948 году. Наряду с "Золотым глобусом" BAFTA считается "репетицией" перед присуждением премии "Оскар" американской киноакадемии, которое в этом году состоится 26 апреля.