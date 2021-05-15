Популярная американская телеведущая заявила о закрытии своего шоу

Популярная американская телеведущая Эллен Дедженерес в интервью журналу The Hollywood Reporter объявила о закрытии в 2022 году своего шоу, которое выходит с 2003 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Творческому человеку постоянно необходимо решать сложные и интересные задачи, каким бы прекрасным ни было шоу, оно перестало быть такой задачей", - объяснила ведущая.

Дедженерес призналась, что задумывалась о закрытии программы еще в 2019 году, после окончания 16-го сезона, однако согласилась продлить проект еще на три года.