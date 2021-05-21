Определились все финалисты "Евровидения 2021"

В Rotterdam Ahoy прошел второй полуфинал 65-го юбилейного международного конкурса песни "Евровидение", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ведущими "Евровидения 2021" являются - актриса и телеведущая Шанталь Янзен, певец и комментатор конкурса Ян Смит, певица Эдсилия Ромбли и бьюти-блоггер Никки де Ягер. Слоган конкурса - Open Up (с англ. - Откройся). Логотип - лучи в виде флагов стран идут от своих столиц до центра, которым является Роттердам. Длина и порядок флага на конкретном луче зависит от дальности и расположения столицы до Роттердама. В этом году принимает участие 39 страны. Традиционно от каждого полуфинала в финал выходит по десять исполнителей, к которым в финале присоединяться представители Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции и страны - хозяйки Нидерланды. Финал конкурса состоятся 22 мая.

Во втором полуфинале выступили - Сенит и Флоу Райда с песней "Adrenalina" (Сан-Марино), Уку Сувисте с "The Lucky One" (Эстония), Бенни Кристо с "Omaga" (Чехия), Стефания с "Last Dance" (Греция), Винсент Буэно с "Amen" (Австрия), Рафал Брзозовски с "The Ride" (Польша), Наталия Гордиенко с "Sugar" (Молдова), Daði og Gagnamagnið с "10 Years" (Исландия), Hurricane с "Loco Loco" (Сербия), Торнике Кипиани с "You" (Грузия), Анжела Перистери с "Karma" (Албания), The Black Mamba с "Love Is On My Side" (Португалия), Виктория с "Growing Up is Getting Old" (Болгария), Blind Channel с "Dark Side" (Финляндия), Саманта Тина с "The Moon Is Rising" (Латвия), Gjon's Tears с "Tout l'Univers" (Швейцария), Fyr & Flamme с "Øve os på hinanden" (Дания).

В финал вышли представители Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.

Ранее в финала вышли представители Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Представительница Азербайджана Самира Эфенди (Efendi) выступает с песней "Mata Hari", которая написана трио - Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном (Нидерланды). В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты - зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим звучит фраза на азербайджанском языке: "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən".

Глашатаи от Азербайджана - победители "Евровидения 2011" Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал. Ведущие на канале ITV - Мурад Ариф и Усния Магеррамова.