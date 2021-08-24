Мурад Садых поддержал азербайджанских паралимпийцев в Токио

Популярный азербайджанский эстрадный исполнитель, лауреат национальных и международных фестивалей Мурад Садых в знак поддержки наших паралимпийцев в Токио представил патриотический видеоролик Ulu Azərbaycan ("Древний Азербайджан") с песней на слова Рафаэля Ахмедова и музыку Айнур Адильгызы, сообщает Day.Az.

"Паралимпийские игры - это колоссальная возможность для людей с ограниченными возможностями доказать всем окружающим, в первую очередь самим себе, что они сильны и телом, и духом. За каждым из этих имен - история ежедневного подвига, а порой - борьбы за жизнь. У меня язык не повернется назвать этих спортсменов инвалидами, они уже давно всем доказали, что являются настоящими бойцами, настоящими атлетами, настоящими героями, потому что не смирились с участью, уготованной судьбой. Они переломили ее и победили. Уверен, что они достойно представят нашу страну и завоюют высокие награды", - сказал Trend Life Мурад Садых, который сам является инвалидом первой группы. Он с детства страдает церебральным параличом, видит лишь одним глазом и перенес множество операций. Его называют "Кавказским Стиви Уандером".

Напомним, что 24 августа в Токио стартуют XVI летние Паралимпийские игры. Азербайджан на Играх будут представлять 35 паралимпийцев (23 мужчины и 12 женщин), которые выступят в шести видах спорта. Игры станут для паралимпийского движения Азербайджана седьмыми по счету. Ранее наши спортсмены на Паралимпийских играх завоевали 38 медалей - 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых.