16-летняя дочь Моники Беллуччи показала фото без макияжа

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя показала естественную внешность и восхитила фанатов. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

16-летняя Дева Кассель сфотографировала себя в зеркало без макияжа в топе цвета хаки на бретелях. Волосы девушки собраны в низкий хвост, ее образ дополнил тонкий чокер. На размещенных кадрах видно, что у модели отсутствует маникюр.

"Натуральность", - подписала манекенщица пост, который набрал 77 тысяч лайков. Подписчики восхитились внешним видом Кассель в комментариях под публикацией. "Сразу видно, что это дочь Моники Беллуччи! Красотка", "Естественная красота", "Лучшая", "Какая же красотка", "Выглядишь потрясающе, как и мать", - высказались поклонники.