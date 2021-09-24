В поместье Уилла Смита случился пожар

Камера видеонаблюдения засняла, как спасатели, несколько автомобилей и две кареты скорой помощи направились в особняк актера, который находится в городе Калабасас (Калифорния). Об этом сообщило издание The Page Six, передает Day.Az со ссылкой на life.nv.ua. Также согласно источнику, дом сильно пострадал от дыма.

Анонимный источник заявил, что причиной происшествия стало возгорание, которое возникло в одном из строений на територии особняка. Согласно информации от медиков, никто не получил значительные травмы и госпитализировать никого не пришлось. К слову, територия поместья составляет около 70 га. Ранее супруги выставляли его на продажу, но позже решили оставить себе. В 2011 году они оценили стоимость в 42 млн долларов.

Представитель LA County Fire позже подтвердил, что произошел пожар в постройке и именно он вызвал повреждения дымом. Когда работники пожарной охраны прибыли на место происшествия, огонь уже погас.