Голливудскую актрису Анджелину Джоли заметили на ночном свидании с бывшим мужем, актером Джонни Ли Миллером. Это уже не первый раз, когда бывших супругов видели вместе. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Daily Mail.

Джоли и Миллера обнаружили в одном из ресторанов в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес. После ужина пара уехала на машине Миллера.

Отмечается, что в июне Джоли была замечена возле квартиры Миллера в Нью-Йорке с дорогой бутылкой вина в руках. Она покинула дом бывшего супруга через пару часов.

В сентябре Джоли призналась, что боялась за безопасность своих детей в браке с артистом Брэдом Питтом. Ранее в том же месяце сообщалось, что Питт и Джоли намерены продолжить судебный процесс, связанный с опекой над их детьми. В августе судья Джон Одеркирк, который вел дело и разрешил Питту проводить больше времени с наследниками, был отстранен по требованию стороны Джоли, а его решение было отменено. Бракоразводный процесс Джоли и Питта тянется с 2016 года.

Джоли и Миллер были женаты в период с 1996-го по 1999 год. Они познакомились на съемках фильма "Хакеры".