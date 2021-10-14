The Rolling Stones отказались от суперхита из-за обвинений в расизме

Британская рок-группа The Rolling Stones не будет исполнять свой суперхит Brown Sugar во время гастрольного тура по Америке. Об этом сообщает LA Times со ссылкой на гитариста коллектива Кита Ричардса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что отказ от популярной песни, написанной в 1970 году, связан с обвинениями в расистских высказываниях о рабстве и темнокожих женщинах в тексте произведения. 77-летний Ричардс, в свою очередь, заявил, что не согласен с желанием общественности "отменить" хит. "Они что, не поняли, что это песня об ужасах рабства?" - поразмышлял музыкант, выразив надежду на то, что коллектив еще сможет вернуться к исполнению композиции.

По словам фронтмена группы Мика Джаггера, изъятие песни из гастрольного сет-листа связано с усталостью от трека. "Мы играли Brown Sugar на каждом концерте с 1970 года, иногда думаешь, ну, эта пусть пока полежит, посмотрим", - рассказал он.