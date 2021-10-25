Умер актер из сериала «Друзья»

Актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в сериале "Друзья", скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на менеджера артиста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В "Друзьях " Гантер работал официантом и менеджером в культовой кофейне Central Perk. Он был влюблен в персонаж Дженнифер Энистон Рэйчел на протяжении всего сериала, которая также работала там официанткой в ​​первые сезоны шоу.

"Мир знал его как Гантера (седьмого "друга"), но близкие Майкла помнят его как актера, музыканта, активиста за борьбу против рака и любящего мужа", - заявил менеджер.

Летом этого года стало известно. что у 59-летнего Тайлера диагностировали рак четвертой стадии. Тайлер объяснил, что в 2018 году у него выявили рак простаты. Это произошло очень поздно, когда болезнь уже успела распространиться по организму. Недуг затронул кости и позвоночник, что стало причиной паралича конечностей.