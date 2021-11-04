Алим Гасымов и Натиг Ширинов стали родственниками

Народные артисты Алим Гасымов и руководитель ритм-группы "Натиг" Натиг Ширинов стали родственниками.

Сын барабанщика Умид готовится вступить в брак с внучкой ханенде Фатимой, передает Day.Az со ссылкой на axşam.az.

Об этом сообщила дочь А.Гасымова, заслуженная артистка Фергана Гасымова. По ее словам, свадьба состоится в ближайшие дни.

Несколько дней назад состоялась их помолвка.