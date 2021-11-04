https://news.day.az/showbiz/1399768.html Алим Гасымов и Натиг Ширинов стали родственниками - ФОТО
Алим Гасымов и Натиг Ширинов стали родственниками - ФОТО
Народные артисты Алим Гасымов и руководитель ритм-группы "Натиг" Натиг Ширинов стали родственниками.
Сын барабанщика Умид готовится вступить в брак с внучкой ханенде Фатимой, передает Day.Az со ссылкой на axşam.az.
Об этом сообщила дочь А.Гасымова, заслуженная артистка Фергана Гасымова. По ее словам, свадьба состоится в ближайшие дни.
Несколько дней назад состоялась их помолвка.
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