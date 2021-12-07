Представлен первый участник Евровидения-2022

Первой страной, которая официально объявила конкурсанта и песню на Евровидение-2022, стала Болгария. На конкурс в итальянский Турин поедет рок-группа Intelligent Music Project с чилийским вокалистом Ронни Ромеро, сообщили организаторы, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Об участии коллектива было объявлено на специальной пресс-конференции. Их конкурсная композиция называется Intention.

Подчеркивается, что самым большим сюрпризом стало появление в группе "рок-бога" Ромеро - вокалиста легендарной Rainbow Ричи Блэкмора.