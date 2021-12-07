https://news.day.az/showbiz/1412715.html Представлен первый участник Евровидения-2022 - ФОТО - ВИДЕО
Представлен первый участник Евровидения-2022 - ФОТО - ВИДЕО
Первой страной, которая официально объявила конкурсанта и песню на Евровидение-2022, стала Болгария. На конкурс в итальянский Турин поедет рок-группа Intelligent Music Project с чилийским вокалистом Ронни Ромеро, сообщили организаторы, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Об участии коллектива было объявлено на специальной пресс-конференции. Их конкурсная композиция называется Intention.
Подчеркивается, что самым большим сюрпризом стало появление в группе "рок-бога" Ромеро - вокалиста легендарной Rainbow Ричи Блэкмора.
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