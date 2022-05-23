Дрейк проиграл крупную сумму из-за Формулы-1

Известный канадский рэпер Дрейк перед стартом гонки Гран-при Испании поделился в своих социальных сетях скриншотом со ставкой, которую он сделал на исход этапа Формулы-1. Дрейк поставил 300 000 канадских долларов (примерно 230 000 долларов) на победу обладателя поул-позишен пилота "Феррари" Шарля Леклера. Коэффициент на победу Леклера составлял 2.5, так что рэпер мог получить на выходе уже 750 000 канадских долларов, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Это моя первая ставка на Формулу-1. Посмотрим, как пойдет!" - написал Дрейк в сопровождении к скриншоту.

Леклер действительно лидировал в гонке и был близок к победе, однако из-за проблем с силовой установкой "Феррари" заехал в боксы и сошел с дистанции. Таким образом, ставка рэп-исполнителя не сыграла.