Скончался актёр Рэй Лиотта

В Доминиканской республике на 68-м году жизни скончался американский актёр Рэй Лиотта. Он получил широкую известность в 1990 году после роли в криминальной драме "Славные парни" Мартина Скорсезе. Следующим поколениям он известен как актёр, озвучивший главного героя компьютерной игры GTA: Vice City. В Доминикане Лиотта участвовал в съёмках триллера "Опасные воды", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.