Наоми Кэмпбелл снялась в рекламной кампании Self-Portrait

52-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл стала главной героиней новой рекламной кампании Self-Portrait. Фотографии кампейна появились на официальном сайте бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Наоми Кэмбпелл снялась в рекламной кампании бренда Self-Portrait, посвященной девяностым. В объективе фэшн-фотографа Ренель Медрано супермодель позировала, лежа в постели с проводным телефоном в руках. Сперва она была одета в расшитое стразами платье телесного цвета, а после переоделась в короткий мерцающий топ, оголяющий живот, и юбку длины миди.

За макияж и укладку Наоми Кэмпбелл отвечали визажист Англома и стилист по волосам Рио Среедхаран, стилизовала съемку Хейли Волленс.

В предыдущем кампейне Self-Portrait снялась Ирина Шейк. Российская супермодель снялась в тугом джинсовом корсете и юбке с низкой посадкой.