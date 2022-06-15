Бритни Спирс подписала брачный контракт с Сэмом Асгари

Стали известны подробности брачного договора 40-летней американской поп-певицы Бритни Спирс и ее третьего супруга, 28-летнего фитнес-тренера Сэма Асгари. Об этом сообщает TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нынешний муж артистки не сможет претендовать на состояние Бритни, которое оценивается в 60 миллионов долларов, если пара решит развестись. При этом неизвестно, получит ли Асгари часть имущества, которое Спирс заработает в браке с ним.

По информации издания, инициатива оформления брачного договора принадлежала именно поп-исполнительнице. Супруг звезды ранее в шуточной форме поблагодарил всех неравнодушных поклонников за интерес к деталям его свадьбы с артисткой.

"Спасибо всем, кто беспокоится о наших брачных отношениях! Конечно, мы подписали брачный контракт, чтобы защитить мой джип и коллекцию обуви на случай, если она однажды бросит меня", - написал фитнес-тренер в своем аккаунте в Instagram.