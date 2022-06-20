https://news.day.az/showbiz/1472203.html Виктория Бекхэм назвала своего отца "любимым собутыльником" - ФОТО
Виктория Бекхэм назвала своего отца "любимым собутыльником" - ФОТО
Певица и модельер Виктория Бекхэм поздравила с Днем отца своего мужа Дэвида Бекхэма и отца Тони Адамса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Свое поздравление дизайнер опубликовала в Instagram, выложив несколько совместных фотографий.
Снимки с Тони Адамсом, на которых они изображены с бокалами, В.Бекхэм подписала: "Счастливого Дня отца моему любимому собутыльнику! Мы все тебя очень любим".
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