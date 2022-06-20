Виктория Бекхэм назвала своего отца "любимым собутыльником"

Певица и модельер Виктория Бекхэм поздравила с Днем отца своего мужа Дэвида Бекхэма и отца Тони Адамса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Свое поздравление дизайнер опубликовала в Instagram, выложив несколько совместных фотографий.

Снимки с Тони Адамсом, на которых они изображены с бокалами, В.Бекхэм подписала: "Счастливого Дня отца моему любимому собутыльнику! Мы все тебя очень любим".