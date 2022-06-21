Друг Джонни Деппа рассказал о его планах после победы в суде

Друг Джонни Деппа в беседе с People рассказал, что актер намерен делать после победы в суде против бывшей супруги Эмбер Херд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Теперь Джонни может вернуться к любимому делу. Ему нравится выступать, и впереди у него напряженное лето. Он также с нетерпением ждет продолжения работы. Джонни просто хочет вернуть свою карьеру. Он любит сниматься", - высказался неназванный источник.

Также друг артиста утверждает, что Депп "не злорадствует" после выигранного дела о клевете. "Суд был необходим, но он счастлив, что он закончился. Сейчас Джонни даже не говорит о суде", - поделился инсайдер.