Кадры последних минут жизни Юрия Шатунова

Сегодня ночью умер Юра Шатунов. Сердце певца остановилось в карете "Скорой помощи". Причина смерти - обширный инфаркт.

Отметим, что за день до смерти Шатунов прекрасно себя чувствовал. Вечером он отдыхал с друзьями в кафе. Там они ели раков и пили пиво. В какой-то момент Шатунов почувствовал недомогание. Стал жаловаться друзьям на сердце. Артист моментально побледнел, перестал дышать. Те не нашли нужных таблеток и повезли его в больницу. Пока точно неизвестно, как дальше разбивались события, но в Сети уже выложили кадры с видеокамеры. На них видно, как Шатунов держится за сердце. Он с трудом стоит на ногах и не может дышать, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Известно, что в клинике его привели в чувства, но нужна была срочная госпитализация в Домодедовскую больницу. По пути в нее и умер Шатунов.

Общественность в шоке от произошедшего. Они скорбят и выражают слова соболезнования родным и близким артиста. Отметим, что у Юрия была жена и двое детей. Они часто жили в Германии, сюда Шатунов приезжал на концерты, мероприятия и съемки.