Церемонию прощания с Пьером Нарциссом перенесли

Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесено на 29 июня. Об этом сообщила бывшая жена артиста Валерия Калачева в интервью ТАСС, передает Day.Az.

"В связи с урегулированием внутренних вопросов между странами и семьями возник острый форс-мажор. Мы просим войти в положение всех неравнодушных, друзей, близких, поклонников и перенести прощание на среду в том же месте", - сказала она.

Изначально гражданская панихида по артисту должна была состоятся 25 июня в морге при Центральной клинической больнице на улице Маршала Тимошенко. В столицу Камеруна город Яунде тело должны доставить самолетом.

Перевозка тела обойдется семье покойного не менее чем в 700 тыс. руб.

О смерти 45-летнего Пьера Нарцисса стало известно 22 июня. Родные рассказали, что исполнитель хита "Шоколадный заяц" умер из-за подагры.