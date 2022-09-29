В CinemaPlus покажут турецкий фильм "Yanlış Anlama 2"

В сети кинотеатров CinemaPlus эксклюзивно c 30 сентября стартует показ турецкого фильма "Yanlış Anlama 2", передает Day.Az.

В фильме рассказывается история шеф-повара, который думает, что потерял способность готовить. История начинается с поездки героя из Турции в Азербайджан, где он сталкивается с большим количеством разных весёлых приключений.

Режиссёр - Айкут Ташкын. В главных ролях Джемаль Хюнал, Йылмаз Груда и Фатих Озкан. Помимо турецких актёров в фильме снялись наши отечественные актёры, такие как, Ислам Мехралиев, Эльджан Расулов и Гюльшен Гусейнли.

По сюжету, шеф-повар Джейхун, который очень дорожит своей репутацией, Ахмет Уста, который с детства обучал его всему, и Фазиль, который никогда не покидал их, едут в Баку, чтобы начать всё с самого начала. Шеф-повар Айдан, продолжая дело своей матери в ресторане Азербайджана, пытается найти рецепт своей матери с помощью Ахмета Уста, а шеф-повар Джейхун отправляется в совершенно новое кулинарное путешествие, открывая для себя традиционные рецепты Азербайджана.