The Voice и The Masked Singer "зазвучат" на азербайджанском языке

Общественное телевидение Азербайджана (İctimai TV) дает старт новому телевизионному сезону, сообщили Day.Az в пресс-службе телеканала.

В сетке вещания телеканала в новом сезоне сериальные новинки, социально-политические, военно-аналитические, спортивные, интеллектуальные, музыкальные и развлекательные программы и т.д.

Что касается всемирно известных музыкальных проектов, среди них в скором времени в эфире телеканала можно будет посмотреть проект "The Masked Singer".

"The Masked Singer" - международная франшиза музыкального реалити-шоу. По задумке знаменитости выступают перед жюри и зрителями в различных необычных костюмах, которые полностью скрывают их. В ходе дискуссий жюри старается узнать знаменитость, скрывающуюся за маской. Проект был адаптирован во многих странах, среди них России и Турция.

Также в новом телевизионном сезоне канал ITV представит очередной сезон азербайджанской лицензионной адаптации всемирно известного проекта The Voice - "Səs Azərbaycan. Doğma nəğmələr". В новом сезоне проекта будут звучать исключительно азербайджанские песни.