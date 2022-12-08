В Warner Bros. приостановили работу над фильмом «Чудо-женщина 3»

Новые руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран приостановили работу над фильмом "Чудо-женщина 3". Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как рассказал источник издания, режиссер картины Пэтти Дженкинс представила руководству DC вариант третьей "Чудо-женщины", однако на студии одобрять его не стали. Подобное решение объяснили тем, что концепт нового фильма не согласуется с грядущими планами Ганна и Сафрана относительно вселенной DC. Уточняется, что студия отказалась продвигать этот проект в Warner Bros.

При этом в понедельник, 5 декабря, исполнительница главной роли в "Чудо-женщине" Галь Гадот выпустила пост в Instagram, посвященный ее персонажу. Актриса написала, что она "благодарна за возможность сыграть такого невероятного, культового персонажа" и что ей "не терпится поделиться" со своими поклонниками "следующей главой" в этой истории.