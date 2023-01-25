Уилл Смит получил первую роль в кино после пощечины Крису Року на «Оскаре»

Американский актер Уилл Смит получил свою первую за 10 месяцев роль после скандала на церемонии вручения "Оскара". Тогда он ударил ведущего Криса Рока по лицу после неудачной шутки о его жене. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным газеты, артист сыграет в сиквеле "Аладдина" 2019 года, где он исполнил роль Джина. Знакомый с ситуацией источник рассказал, что сюжет будет частично основан на сказках о Шехерезаде и 1001 ночи. Съемки ленты могут начаться уже в конце 2023 года.

"Это будет один из первых фильмов, в которых Уилл снимется после вручения "Оскара", и это весьма удивительно, учитывая, что это будет фильм для детей. Он проделал большую работу над собой, и все согласны с тем, что к моменту выхода фильма все это уже будет в прошлом", - заверил инсайдер.