https://news.day.az/showbiz/1548731.html The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса
The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса
Певец The Weeknd (настоящее имя - Эйбел Тесфайе) стал самым популярным артистом в мире. Он набрал самое большое количество прослушиваний на Spotify согласно статистике платформы, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.
Музыкант занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Помимо максимального количества прослушиваний на музыкальном сервисе, The Weeknd стал первым артистом, достигшим отметки более 100 млн ежемесячных слушателей на Spotify.
Композиция "Blinding Lights", выпущенная Тесфайе в 2020 году, стала самой прослушиваемой на Spotify. За все время песню прослушали около 3,47 млрд человек.
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