The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса

Певец The Weeknd (настоящее имя - Эйбел Тесфайе) стал самым популярным артистом в мире. Он набрал самое большое количество прослушиваний на Spotify согласно статистике платформы, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.

Музыкант занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Помимо максимального количества прослушиваний на музыкальном сервисе, The Weeknd стал первым артистом, достигшим отметки более 100 млн ежемесячных слушателей на Spotify.

Композиция "Blinding Lights", выпущенная Тесфайе в 2020 году, стала самой прослушиваемой на Spotify. За все время песню прослушали около 3,47 млрд человек.