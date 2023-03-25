Немецкий министр возместила Netfliх расходы за билет на "Оскар"

Министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудия Рот возместила американской компании Netflix средства за билет на церемонию вручения кинопремии "Оскар", передает Day.Az со ссылкой на Европейская правда.

Клаудия Рот приехала в Лос-Анджелес по приглашению потокового сервиса Netflix совместно с командой, которая представляла немецкий фильм "На западном фронте без перемен". Согласно информации, режиссер ленты Эдвард Бергер настаивал на участии министра культуры в делегации.

Рот приняла приглашение, "чтобы поддержать команду фильма на этой церемонии награждения и выразить свою благодарность от имени федерального правительства". Лишь позже выяснилось, что Netflix заплатил 2 250 долларов за билет немецкого министра.

Как только об этом стало известно, Рот немедленно передала Netflix эти средства из своего кармана. После публикации в СМИ эту информацию подтвердил пресс-секретарь министра.

"Когда после церемонии вручения премии "Оскар" выяснилось, что Netflix USA, очевидно, заплатила 2 250 долларов за билеты для сопровождающей съемочной группы, включая билет, предложенный государственному министру, госминистр немедленно возместила Netflix эти расходы из своих собственных средств", - сказал пресс-секретарь.

Рот отвечает в федеральном правительстве за продвижение немецкого кино.

Немецкий фильм "На западном фронте без перемен" Эдварда Бергера получил четыре "Оскара" на церемонии награждения в марте. Мировая премьера картины на платформе Netflix состоялась 28 октября 2022 года.