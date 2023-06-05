Иорданская королева Рания о своей будущей невестке

Королева Иордании Рания выступила с трогательной речью в честь своей будущей невестки на торжественном мероприятии, которое прошло в преддверии свадьбы ее сына кронпринца Хуссейна и уроженки Саудовской Аравии, архитектора Райвы Халид Аль-Сейф. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Говоря о невесте сына, королева Рания назвала ее "нежнейшей и самой красивой будущей невестой" и добавила, что она относится к ней так же, как к собственным дочерям, принцессам Иман и Сальме.

"Я никогда не забуду, как Его Величество и я сама были счастливы из-за того, что Аль-Хуссейн сказал нам, что хочет жениться на Райве. Она идеальный ответ на все мои молитвы о нем", - произнесла мать жениха.

Королева Рания пожелала будущим супругам счастья.

"Пусть вы всегда будете друг для друга источником счастья и поддержки", - сказала она.

На мероприятии присутствовали сестры жениха, принцессы Иман и Сальма, а также мать невесты Азза Аль-Сейф и другие женщины из обеих семей. Перед гостьями выступали музыкальные коллективы из Иордании и Саудовской Аравии, исполнявшие традиционные мелодии и современные композиции.

Бракосочетание принца Аль-Хуссейна и Райвы Аль-Сейф состоится 1 июня.